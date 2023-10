Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €1,21M

109–151 m² 2

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Luxusapartment Azizi Mina mit 1 Schlafzimmer direkt auf Palm Jumeirah Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - eine Garantie für die Sicherheit von Übertragungen bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Azizi Mina ist ein neuer Premium-Wohnkomplex mit erstklassiger Infrastruktur und erstklassigem Service des Entwicklers Azizi Developments am östlichen Halbmond der weltberühmten Insel Palm Joumeira in Dubai. Dies ist ein wahres Wahrzeichen eines neuen Designs mit möblierten Luxusapartments mit Service, das eine einzigartige Gelegenheit für Ruhe bietet und unvergleichlichen Komfort bietet, um am Meer zu leben. KOMPLEXE EIGENSCHAFTEN: - Zugang zu einem Privatstrand; - Großer Landschaftspark; - Pools für Erwachsene und Kinder; - Zonen zum Bräunen und Entspannen; - Restaurants, Bars und Geschäfte; - Modernes Fitnessstudio; - SPA, Sauna, Dampfbad, Whirlpool; - Grillzonen, Kino; - Ein umfassendes Angebot an Hotelservices; - 24-Stunden-Concierge und Sicherheit; - Wohnungspflege; - Geräumiges Parken vor Ort für Anwohner und Gäste. INFRASTRUKTUR Azizi Mina – ist ein Wohngebäude am Strand, nur wenige Schritte vom blauen Wasser des Persischen Golfs entfernt. Es befindet sich auch in der Nähe verschiedener Orte der Erholung und Unterhaltung. Für diejenigen, die einen der besten Wasserparks der Stadt besuchen möchten, ist der Aquaventure Waterpark ein idealer Ort. Es gibt viele Wasserrutschen, faszinierende Attraktionen und Lagunen. Die Rentabilität der Investitionen in Azizi Mina-Wohnungen erreicht einen Indikator von 5,74%, der sich an den Entwicklungsaussichten des Palm Jumeirah-Gebiets sowie an der Attraktivität des Wohnkomplexes nicht nur für Anwohner, sondern auch für Geschäftsleute richtet. Erzählen wir Ihnen alle Feinheiten beim Erwerb von Immobilien in den VAE. Wir werden kostenlos über Dubai-Objekte beraten! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!