New apartments in the elite complex Ellington House, Dubai Hills Estate, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €349,000

Kapitulation vor: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers freut sich, ein Apartment mit 1 Schlafzimmer im Dubai Hills Estate zu präsentieren, das von Emaar als Golf Grand bekannt ist. Schlüsselhighlights; Weltklasse-Entwicklung mit exklusiven Dienstleistungen Wunderbare Aussicht und Anblick bequem von zu Hause aus Ausstattung in Sport, Gesundheit, Spiel, Spaß und Freizeit zu Ihren Diensten Zugang zum berühmten Reiseziel des Festlandes und der Stadt In der Nähe eines 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatzes Residenzen werden faszinierende Ausblicke auf die angrenzenden Gebiete geboten Ausstattung & Einrichtungen; 1 Schlafzimmer 1 Bad Unmöbliert BUA; 891 Sqft Wäschebereich Offene Küche Foyer Balkon / Terrasse Lobby-, Lift- und Wartebereich Empfangsbereich Schwimmbad Fitnessstudio Fitnesscenter Mehrzweckhalle Landschafts-Podestdeck 24/7 Sicherheit Überdachte Parkplätze Basketball & Tennisplatz Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte Supermarkt & Einkaufsviertel Gesundheitszentrum Sportplatz Joggen, Laufen & Radfahren Garten Kinderpark Schule & Institut Cabanas Tropische Gartenflächen Für weitere Informationen und Besichtigungen rufen Sie bitte an: Mr. MOEEN AHMAD unter Royal B I P Real Estate Brokers ist ein führendes Unternehmen, das sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat und seinen Eigentümern ONE STOP-Lösungen bietet/Vermieter und Investoren, um ihre Wunschergebnisse zu erzielen. Wir sind immer da, um unsere Kunden bei der Suche und Fertigstellung von Verkaufstransaktionen von Wohn- und Gewerbeimmobilien zu unterstützen, Gebäude und Grundstücke mit aktuellen Kenntnissen des UAEs-Immobilienmarktes und der Gesetze. Royal B I P Immobilienmakler ist bei der Real Estate Regulatory Authority ( RERA ) Nr. 28284