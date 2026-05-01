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Betriebsgebäude in Piwdenne, Ukraine

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Produktion 1 500 m² in Piwdenne, Ukraine
Produktion 1 500 m²
Piwdenne, Ukraine
Fläche 1 500 m²
Eine generische Fertigungsanlage mit zusätzlicher Landregion Lokal: m. South ist das strate…
$1,45M
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