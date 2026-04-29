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Restaurants in Rosdilna, Ukraine

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Restaurant, Café 100 m² in Rosdilna, Ukraine
Restaurant, Café 100 m²
Rosdilna, Ukraine
Fläche 100 m²
Einzigartiger Vorschlag! Café im Zentrum der Welt Um auf den Verkauf des Cafés mit einem ver…
$355,000
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