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Wohnungen in Cornomorska miska gromada, Ukraine

Tschornomorsk
7
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Tschornomorsk, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/20
$85,000
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Zimmer 1 zimmer in Burlatscha Balka, Ukraine
Zimmer 1 zimmer
Burlatscha Balka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 11 m²
Stockwerk 2/3
$7,000
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Wohnung 2 zimmer in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Tschornomorsk, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 4/4
$65,000
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AuraAura
Wohnung 1 zimmer in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Tschornomorsk, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 7/16
$79,000
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Wohnung 1 zimmer in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Tschornomorsk, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 7/20
$45,000
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Wohnung 2 zimmer in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Tschornomorsk, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 8/9
$60,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Wohnung 3 zimmer in Burlatscha Balka, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Burlatscha Balka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/3
$84,000
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Wohnung 3 zimmer in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Tschornomorsk, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 110 m²
Stockwerk 7/8
$65,000
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Wohnung 3 zimmer in Tschornomorsk, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Tschornomorsk, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 112 m²
Stockwerk 7/17
$86,000
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Wohnung 1 zimmer in Oleksandriwka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Oleksandriwka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1/4
26666 Ich werde eine 1-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Dorfes Kotovsky verkaufen. Gesamtfläch…
$19,999
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Immobilienangaben in Cornomorska miska gromada, Ukraine

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