  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kartal
  4. Wohnung in einem Neubau Meer und Prinzeninsel Blick Wohnungen in Kartal, Istanbul

Wohnung in einem Neubau Meer und Prinzeninsel Blick Wohnungen in Kartal, Istanbul

Kartal, Türkei
von
$739,299
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27741
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kartal

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    23

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen mit Pools in einer Anlage in Kartal, Istanbul, zu verkaufen

Kartal liegt auf der anatolischen Seite Istanbuls und ist ein soziales Viertel, das dank seiner Lage an der Küste einen einzigartigen Blick auf das Meer und die Prinzeninseln bietet und aufgrund des sauerstoffreichen Aydos-Waldes auch Campingplätze beherbergt. Die Küste bietet Spazierwege, Parks, Konzert- und Veranstaltungsorte, Einkaufs- und Unterhaltungszentren und ermöglicht so einen aktiven und unterhaltsamen Lebensstil. Kartal zeichnet sich auch durch seine Nähe zum Marmaray-Bahnhof, zu U-Bahn-Haltestellen, zur Fähranlegestelle und zum Flughafen sowie durch Küstenpromenaden und Grünflächen aus.

Die Wohnungen zum Verkauf in Kartal, Istanbul, sind ideal gelegen, 50 m vom nächsten Markt, 100 m von Privatschulen, 200 m vom Küstenwanderweg, 750 m vom Marmaray-Bahnhof, 2 km von der U-Bahn-Haltestelle, 3 km vom Einkaufszentrum, 20 km vom Flughafen Sabiha Gökçen, 22 km vom Eurasia-Tunnel und 32 km von der 15-Juli-Märtyrer-Brücke (auch bekannt als Bosporus-Brücke) entfernt.

Das Projekt besteht aus 2 Blöcken und 206 Wohnungen und umfasst Außen- und Innenparkplätze, offene und geschlossene Schwimmbäder, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme, Spazierwege, Sauna, Türkisches Bad, Cafeteria, Kinderspielplatz, Sozialclub, Gemeinschaftsgarten, Tennisplatz, Rezeption, Basketballplatz, Squashplatz, Hausmeister, Sicherheitsdienst und Überwachungskameras.

Die Wohnungen mit Meerblick sind mit einer Einbauküche, modernen Wasseraufbereitungssystemen, Badewanne, Waschküche, Duschkabine, Ankleidezimmer, eigenem Bad, intelligenter Haustechnik, PVC-Fenstern, Balkon, Terrasse, zentralem Satelliten-TV-System, Badezimmer im Hilton-Stil, Balkon und Stahltüren ausgestattet.


IST-01678

Standort auf der Karte

Kartal, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$258,657
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Gundogan, Türkei
von
$1,69M
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$689,856
Wohngebäude YASAM MARINA
Beylikduzu, Türkei
von
$227,890
Wohnanlage ILKEM VEGAS
Erdemli, Türkei
von
$58,266
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Meer und Prinzeninsel Blick Wohnungen in Kartal, Istanbul
Kartal, Türkei
von
$739,299
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$371,664
Wohnanlage in einer der größten Gemeinden, alte, historische und zentrale Gegend, in Eyup Sultan, neben dem Goldenen Horn.Titel deed bereit, geeignet für die türkische Staatsbürgerschaft, keine Gebühr für Titel deed.27 Blöcke, jeder Block hat 10 Etagen, Wohnungstypen reichen von 1+1 bis 5+1,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,39M
Der Komplex besteht aus 16 Luxusvillen mit Blick auf das Meer und einem Parkplatz für 4 Autos.Das Projekt umfasst:FreibadSaunaTürkisches BadFitnessstudioJacuzziGrüne LandschaftGrillplatzSicherheit rund um die UhrEigenschaften der Wohnungen Stiller Aufzug"Smart Home" SystemLage und Infrastruk…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$841,025
Wir bieten geräumige Apartments.Die Residenz verfügt über Grünflächen, einen Innenpool, Basketballplätze und Fußballfelder, Gehbereiche, ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich und ein Türkisches Bad, einen Kinderspielplatz, ein Café.Abschluss - Mai 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe D…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen