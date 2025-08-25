  1. Realting.com
  Türkei
  Kartal
  Wohnung in einem Neubau Meer und Prinzeninsel Blick Wohnungen in Kartal, Istanbul

Wohnung in einem Neubau Meer und Prinzeninsel Blick Wohnungen in Kartal, Istanbul

Kartal, Türkei
von
$353,168
;
14
ID: 27739
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kartal

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    23

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen mit Pools in einer Anlage in Kartal, Istanbul, zu verkaufen

Kartal liegt auf der anatolischen Seite Istanbuls und ist ein soziales Viertel, das dank seiner Lage an der Küste einen einzigartigen Blick auf das Meer und die Prinzeninseln bietet und aufgrund des sauerstoffreichen Aydos-Waldes auch Campingplätze beherbergt. Die Küste bietet Spazierwege, Parks, Konzert- und Veranstaltungsorte, Einkaufs- und Unterhaltungszentren und ermöglicht so einen aktiven und unterhaltsamen Lebensstil. Kartal zeichnet sich auch durch seine Nähe zum Marmaray-Bahnhof, zu U-Bahn-Haltestellen, zur Fähranlegestelle und zum Flughafen sowie durch Küstenpromenaden und Grünflächen aus.

Die Wohnungen zum Verkauf in Kartal, Istanbul, sind ideal gelegen, 50 m vom nächsten Markt, 100 m von Privatschulen, 200 m vom Küstenwanderweg, 750 m vom Marmaray-Bahnhof, 2 km von der U-Bahn-Haltestelle, 3 km vom Einkaufszentrum, 20 km vom Flughafen Sabiha Gökçen, 22 km vom Eurasia-Tunnel und 32 km von der 15-Juli-Märtyrer-Brücke (auch bekannt als Bosporus-Brücke) entfernt.

Das Projekt besteht aus 2 Blöcken und 206 Wohnungen und umfasst Außen- und Innenparkplätze, offene und geschlossene Schwimmbäder, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme, Spazierwege, Sauna, Türkisches Bad, Cafeteria, Kinderspielplatz, Sozialclub, Gemeinschaftsgarten, Tennisplatz, Rezeption, Basketballplatz, Squashplatz, Hausmeister, Sicherheitsdienst und Überwachungskameras.

Die Wohnungen mit Meerblick sind mit einer Einbauküche, modernen Wasseraufbereitungssystemen, Badewanne, Waschküche, Duschkabine, Ankleidezimmer, eigenem Bad, intelligenter Haustechnik, PVC-Fenstern, Balkon, Terrasse, zentralem Satelliten-TV-System, Badezimmer im Hilton-Stil, Balkon und Stahltüren ausgestattet.


IST-01678

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

