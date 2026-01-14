Villa Glory Village

Der größte Villakomplex in Pattaya ist Glory Village. Insgesamt ca. 155 Villen, jeweils mit einem Garten, Swimmingpool und einem Layout für 3-4 Schlafzimmer.
Auf dem Gebiet der Anlage gibt es ein medizinisches Zentrum, zwei Minigolfs, einen Supermarkt, ein Restaurant, ein Fitnessstudio und andere Annehmlichkeiten - alle Annehmlichkeiten in der Nähe des Hauses.
Der Bereich des Komplexes entwickelt sich aktiv: Es ist geplant, ein großes Einkaufszentrum Icon Siam zu bauen. Der Zugang zum Strand und zum Stadtzentrum ist schnell und macht die Lage sowohl für Wohn- als auch für Investitionen attraktiv.
Die Preise beginnen bei 11,8 Millionen Baht.
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@RazumovskaRealEstate