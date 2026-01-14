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Villa Glory Village

Pattaya, Thailand
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

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Der größte Villakomplex in Pattaya ist Glory Village. Insgesamt ca. 155 Villen, jeweils mit einem Garten, Swimmingpool und einem Layout für 3-4 Schlafzimmer.

Auf dem Gebiet der Anlage gibt es ein medizinisches Zentrum, zwei Minigolfs, einen Supermarkt, ein Restaurant, ein Fitnessstudio und andere Annehmlichkeiten - alle Annehmlichkeiten in der Nähe des Hauses.

Der Bereich des Komplexes entwickelt sich aktiv: Es ist geplant, ein großes Einkaufszentrum Icon Siam zu bauen. Der Zugang zum Strand und zum Stadtzentrum ist schnell und macht die Lage sowohl für Wohn- als auch für Investitionen attraktiv.

Die Preise beginnen bei 11,8 Millionen Baht.

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Pattaya, Thailand

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