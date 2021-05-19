  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Phuket
  4. Wohnkomplex The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Wohnkomplex The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Phuket, Thailand
von
$160,000
BTC
1.9031681
ETH
99.7531795
USDT
158 189.5209329
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27565
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 001155
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 06.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Ein modernes Kondominium in der Andaman City-Komplex, in der Choeng Thalei Bereich (Phuket), nur 500 Meter vom Strand Bang Tao entfernt.

Das Projekt umfasst zwei 7-stöckige Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 9.5000 m2 und nur 311 Wohnungen. Apartments im Erdgeschoss haben direkten Zugang zu Gemeinschafts- oder privaten Pools.

Komplexes Management - Radisson Hotel Group:

  • Radisson Hotel Group ist einer der größten und dynamischsten Entwickler im Hotelgeschäft.
  • Das Radisson Portfolio umfasst neun Marken und mehr als 1.500 Hotels in 114 Ländern. Das Unternehmen arbeitet seit mehr als 60 Jahren in der Gastgewerbebranche und konzentriert sich auf Personalisierung und ein einzigartiges Erlebnis für Gäste.
  • Das Hotelmanagement von Radisson garantiert einen hohen Service und ein stabiles Einkommen für Investoren.
  • Der Komplex wird ein Miet-Pool-System in einem 70/30-Verhältnis mit der Möglichkeit für Eigentümer, in den Wohnungen selbst zu leben.
  • Darüber hinaus bietet Radisson ein eigenes Treueprogramm mit exklusiven Preisen und Privilegien für Mitglieder.
  • Das Projekt implementiert moderne Engineering-Lösungen: Smart Home-Systeme, Panoramafenster, Schallschutz, feuerfeste Türen, Feuerlöschsysteme, japanische Wasserreinigungssystem, private Wasserheizungen, Tiefgaragen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Die Lage verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur: Golfplätze, Spa-Center, internationale Restaurants, Sportclubs, Einkaufsmöglichkeiten Boat Avenue und Porto de Phuket befinden sich in der Nähe. Phuket International Der Flughafen ist ca. 30 Fahrminuten entfernt.

Abschlussdatum: Q4 2026.

Infrastruktur:

  • Restaurant im Erdgeschoss
  • Dachrestaurant mit einer Bar
  • Fitnessbereich auf dem Dach
  • Coworking und Lobby
  • Schwimmbäder und Erholungsgebiete
  • Wellness und Wellness
  • Wassersport und Ausrüstungsverleih
  • Kinderspielplatz für verschiedene Altersgruppen
  • Wasserpark und Kinderclub mit Animation
  • Mini Disco, Quests und Meisterklassen

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Phuket, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Utopia Central
Tak Dad, Thailand
von
$75,787
Wohnanlage Diamond Condominium Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$150,577
Wohnanlage Bayphere
Na Chom Thian, Thailand
von
$157,016
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$521,146
Wohnanlage Viva Patong
Pa Tong, Thailand
von
$93,274
Sie sehen gerade
Wohnkomplex The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Phuket, Thailand
von
$160,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Ban Nai Trok, Thailand
von
$549,515
Ein einzigartiges Projekt, das sich unter den malerischen Landschaften der Insel Phuket befindet, besteht aus 35 Villen mit Blick auf die Berge, den See und den Golfplatz. Das Innendesign des Projekts wird in einem modernen Stil mit neutralen Farben hergestellt.Der Komplex befindet sich 5 Mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$606,595
Der Komplex stellt sich dem kulturellen Erbe der Insel als raffiniertes modernes tropisches Wohnen vor: einstöckige Villen, die unter Kokosnusshainen und smaragdigen Gipfeln eingezäunt sind, interpretieren Samuis zweistöckige Dächer mit hochwertigen Materialien, bodenständigem Glas und nahtl…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Alle anzeigen Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Pattaya, Thailand
von
$43,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 26–51 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der neue Harmonia-Komplex ist ein idealer Ort für ein ruhiges, ruhiges Leben im Zentrum von Pattayas städtischem Leben. Das Hotel liegt im Zentrum von Pattaya, in der Nähe der Strände. 100 Meter von der komplexen Bushaltestelle, den nahe gelegenen Einkaufszentren, Supermärkten, Unterhaltungs…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.0
58,400
Wohnung 2 zimmer
51.0
108,700
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen