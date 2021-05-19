  1. Realting.com
Wohnkomplex The Balance Luxury Condominium Patong

Provinz Phuket, Thailand
von
$184,762
;
13
ID: 27387
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Luxus-Wohnung mit vielen Annehmlichkeiten! Mietertrag: 6-7% pro Jahr!
Inklusive Trimm, Einbauküche und Engineering - fertig zum Auspassen!
Einzigartige Lage - das Zentrum von Patong! 100 Meter zum Patong Beach!

Die Balance Luxus Eigentumswohnung Patong ist ein hochwertiges Wohnprojekt, 100 m vom Patong Beach entfernt, das intelligente Haus, Glasarchitektur und hohe Mieterträge kombiniert.

Ausstattung: Multi-Level-Pool mit Lounge-Zonen, Fitnessraum mit Blick, Onsen, Spa, Co-Working, Bibliothek, Tierzone, BBQ-Zone, Dachzone mit Panorama, Tiefgarage, 24/7 Sicherheit, Videoüberwachung, Rezeption.

Ort:

- Phuket Surf House - 200 m
Bangla Boxing Stadium - 550 m
Banzaan Frischmarkt - 1,3 km
Phuket International Der Flughafen ist 31,8 km.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Provinz Phuket, Thailand

