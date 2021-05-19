Wohnkomplex The Balance Luxury Condominium Patong

Luxus-Wohnung mit vielen Annehmlichkeiten! Mietertrag: 6-7% pro Jahr!

Inklusive Trimm, Einbauküche und Engineering - fertig zum Auspassen!

Einzigartige Lage - das Zentrum von Patong! 100 Meter zum Patong Beach!

Die Balance Luxus Eigentumswohnung Patong ist ein hochwertiges Wohnprojekt, 100 m vom Patong Beach entfernt, das intelligente Haus, Glasarchitektur und hohe Mieterträge kombiniert.

Ausstattung: Multi-Level-Pool mit Lounge-Zonen, Fitnessraum mit Blick, Onsen, Spa, Co-Working, Bibliothek, Tierzone, BBQ-Zone, Dachzone mit Panorama, Tiefgarage, 24/7 Sicherheit, Videoüberwachung, Rezeption.

Ort:

- Phuket Surf House - 200 m

Bangla Boxing Stadium - 550 m

Banzaan Frischmarkt - 1,3 km

Phuket International Der Flughafen ist 31,8 km.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.