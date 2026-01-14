Wohnkomplex CAPRI RESIDENCE

Investition ist ein attraktives Objekt!
Moderne Wohnung mit garantiertem Mieteinkommen bis zu 11,5%!
Installation!
Strand, 850m!
CAPRI RESIDENCE Wohnanlage im Herzen des Insellebens, in einer der gefragtesten Orte auf der Insel.
Ausstattung: Lobby, Schwimmbad, Poolbar, Freizeitbereiche, Fitness, Kinderspielplatz, Parkplatz.
Ort:
Catch Beach Club, 850m
- Strand, 850m; - Mall Porto de Phuket ,5km;
- Einkaufsstraße Boat Avenue, 3 km.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten sind ab 04.06.2024 angegeben. * Kosten können je nach Kurs variieren