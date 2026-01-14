  1. Realting.com
Wohnkomplex CAPRI RESIDENCE

Ban Bang Thao, Thailand
von
$151,875
27.01.26
$151,875
03.06.24
$128,187
;
7
ID: 19872
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale
  • Dorf
    Ban Bang Thao

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Über den Komplex

Investition ist ein attraktives Objekt!

Moderne Wohnung mit garantiertem Mieteinkommen bis zu 11,5%!

Installation!

Strand, 850m!

CAPRI RESIDENCE Wohnanlage im Herzen des Insellebens, in einer der gefragtesten Orte auf der Insel.

Ausstattung: Lobby, Schwimmbad, Poolbar, Freizeitbereiche, Fitness, Kinderspielplatz, Parkplatz.

Ort:

Catch Beach Club, 850m

- Strand, 850m; - Mall Porto de Phuket ,5km;

- Einkaufsstraße Boat Avenue, 3 km.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten sind ab 04.06.2024 angegeben. * Kosten können je nach Kurs variieren

Standort auf der Karte

Ban Bang Thao, Thailand

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
