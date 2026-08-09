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Häuser am Meer in Pilar de la Horadada, Spanien

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6 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Modernes Reihenhaus mit privatem Pool, Dachterrasse und Meerblick direkt am Strand Liefer…
$445,193
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Etagenzahl 2
Wunderschönes Reihenhaus mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in …
$674,321
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Reihenhaus 5 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Etagenzahl 1
Traumhaftes Reihenhaus mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Be…
$474,350
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Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Charmantes, voll möbliertes, schlüsselfertiges Stadthaus mit großer Terrasse, Außenküche und…
$344,316
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 367 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Villa mit riesiger Dachterrasse, herrlichem Meerblick und privatem Swimmingpool in…
$695,249
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern neben dem Strand von Higuericas in La Torre de la Horadada. St…
$340,532
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