Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien

Malaga, Spanien
von
$286,066
;
19
ID: 27613
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Malaga Costa del Sol
  • Stadt
    Malaga

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Exklusive Wohnungen mit Dachterrasse und Pool im historischen Zentrum von Málaga

Das historische Zentrum von Málaga ist eine der lebendigsten Gegenden Südspaniens, wo Tradition und modernes Leben nahtlos ineinander übergehen. Hier münden enge Gassen mit charmanten Cafés, authentischen Tapas-Bars und Boutiquen in große Plätze mit historischen Sehenswürdigkeiten, Museen und kulturellen Attraktionen. In diesem Teil der Stadt zu leben bedeutet, täglich von Geschichte, Kunst und mediterranem Flair umgeben zu sein.

Die Wohnungen zum Verkauf in Málaga zeichnen sich durch ihre erstklassige Lage aus. Von der Wohnanlage aus ist der goldene Sandstrand von La Malagueta nur 1 km entfernt, während der Flughafen Málaga in 9 km erreichbar ist. Für diejenigen, die den Glamour der Costa del Sol genießen möchten, liegt Puerto Banús 54 km entfernt und Marbella 47 km entfernt, sodass sowohl das lokale Stadtleben als auch exklusive Küstenorte leicht zu erreichen sind.

Die Gemeinschaftsbereiche sind so gestaltet, dass sie sowohl Entspannung als auch Freizeitaktivitäten bieten. Auf den Dächern der Gebäude befinden sich Schwimmbäder, Sonnenterrassen und Loungebereiche, in denen sich die Bewohner entspannen und den Panoramablick auf die Stadt genießen können. Das Projekt umfasst auch begrünte Flächen und eine private Tiefgarage, die den Komfort und die Bequemlichkeit des Alltags erhöhen.

Im Inneren verbinden die Wohnungen modernes Design mit einer warmen und einladenden Atmosphäre. Große Fenster und offene Grundrisse sorgen dafür, dass jede Wohnung mit Tageslicht durchflutet ist, während hochwertige Oberflächen und moderne Küchen ein funktionales und stilvolles Ambiente schaffen. Großzügige Terrassen und Balkone erweitern den Wohnbereich nach draußen und lassen das andalusische Klima voll zur Geltung kommen.


AGP-01006

Standort auf der Karte

Malaga, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Realting.com
