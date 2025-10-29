Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Zentralserbien, Serbien

anlageimmobilien
5
8 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 000 m² in Stadt Belgrad, Serbien
Gewerbefläche 2 000 m²
Stadt Belgrad, Serbien
Fläche 2 000 m²
$4,30M
DEVELOPMENT PROJECT in Gornja Satornja, Serbien
DEVELOPMENT PROJECT
Gornja Satornja, Serbien
Wir präsentieren ein Entwicklungsprojekt.Solarkraftwerk mit einer Kapazität von 10 MW gehört…
$1,82M
DEVELOPMENT PROJECT in Vukosavci, Serbien
DEVELOPMENT PROJECT
Vukosavci, Serbien
Wir präsentieren ein Entwicklungsprojekt.Solarkraftwerk mit einer Kapazität von 10 MW, währe…
$1,82M
DEVELOPMENT PROJECT in Crvena Jabuka, Serbien
DEVELOPMENT PROJECT
Crvena Jabuka, Serbien
Fläche 150 000 m²
Einführung eines Entwicklungsprojekts.Ein 10 MW Solarkraftwerk. Es wurde eine 30-jährige Lea…
$1,82M
DEVELOPMENT PROJECT in Stadt Nisch, Serbien
DEVELOPMENT PROJECT
Stadt Nisch, Serbien
Fläche 51 000 m²
Einführung eines Entwicklungsprojekts.Ein 4,5 MW Solarkraftwerk, für das bereits Anschlussbe…
$815,014
Investition 2 619 m² in Kopaonik, Serbien
Investition 2 619 m²
Kopaonik, Serbien
Schlafräume 60
Anzahl der Badezimmer 60
Fläche 2 619 m²
Ein einzigartiges Projekt auf einem der schönsten Berge in Serbien. Ein Projekt im Bau befin…
$6,05M
READY AGRICULTURAL BUSINESS in Stadtbezirk Semlin, Serbien
READY AGRICULTURAL BUSINESS
Stadtbezirk Semlin, Serbien
Fläche 37 000 000 m²
Fertiges GeschäftDie Gesamtfläche des Grundstücks beträgt 3700 Hektar, einschließlich (ca. D…
$46,20M
Investition 1 864 m² in Stadt Nisch, Serbien
Investition 1 864 m²
Stadt Nisch, Serbien
Fläche 1 864 m²
Geschäfts- und Wohnraum in Nis, außergewöhnliche architektonische Lösungen (Weihnachtsbaumsy…
$536,792
