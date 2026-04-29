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Häuser in Provinz Nadschran, Saudi-Arabien

Sharurah
4
4 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Sharurah, Saudi-Arabien
Villa 3 zimmer
Sharurah, Saudi-Arabien
Zimmer 3
Fläche 103 m²
Im Dorf Polanyi (deutsch: Polern) befindet sich 25 Autominuten von Kaposvar, mit einer Bevöl…
$171,789
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Schloss in Sharurah, Saudi-Arabien
Schloss
Sharurah, Saudi-Arabien
In Ungarn in 8707 Puzstakovacsi (Somogy Grafschaft), ein kleines Landhaus komplett renoviert…
$176,496
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Villa 5 zimmer in Sharurah, Saudi-Arabien
Villa 5 zimmer
Sharurah, Saudi-Arabien
Zimmer 5
Fläche 133 m²
Die charmante Altstadt Villa mit Gästehaus ist zu verkaufen in 7400 Kaposvár, Südtransdanubi…
$185,321
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CoexCoex
Haus 6 zimmer in Sharurah, Saudi-Arabien
Haus 6 zimmer
Sharurah, Saudi-Arabien
Zimmer 6
Fläche 128 m²
Die kleine Stadt Igal befindet sich im südlichen Transdanubia/Ungarn, ca. 40 km vom Plattens…
$147,080
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Immobilienangaben in Provinz Nadschran, Saudi-Arabien

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