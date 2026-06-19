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Gewerbeimmobilien in Föderationskreis Südrussland, Russland

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Sotschi
3
Region Krasnodar
4
Oblast Rostow
3
7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 22 m² in Stadtkreis Sotschi, Russland
Gewerbefläche 22 m²
Stadtkreis Sotschi, Russland
Fläche 22 m²
ярт. 137060546 Со (FREE GATE) ◾️◾️◾️ANHANG ◾️◾️◾️◾️Сервис,ра ◾️◾️◾️◾️◾️Со️◾️◾️◾️
$143,220
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Hotel 600 m² in Kabardinka, Russland
Hotel 600 m²
Kabardinka, Russland
Fläche 600 m²
Stockwerk 3/3
Ich bringe Ihnen ein fertig gebautes Wohnhaus mit 21 Zimmern, im Herzen der Resortzone des D…
$2,30M
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Hotel 138 m² in Stadtkreis Sotschi, Russland
Hotel 138 m²
Stadtkreis Sotschi, Russland
Fläche 138 m²
Etagenzahl 10
Zum Verkauf Hotelzimmer, 137.70 m2Hotelkomplex "Nesky garden"1 BuchstabeEingang 1 von 8Boden…
$1,70M
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Immobilienagentur
Аталанта
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International Property AlertInternational Property Alert
Lager 2 700 m² in Rostow am Don, Russland
Lager 2 700 m²
Rostow am Don, Russland
Fläche 2 700 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 2700 m2,…
$50,172
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Lager 5 030 m² in Rostow am Don, Russland
Lager 5 030 m²
Rostow am Don, Russland
Fläche 5 030 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 5200 m2,…
$93,469
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Restaurant complex in Berdyansk in Solotaja Kossa, Russland
Restaurant complex in Berdyansk
Solotaja Kossa, Russland
Fläche 245 m²
Verkauf eines fertigen Restaurants.Berdyansk, Azov Küste.Fotos des Restaurantkomplexes werde…
$691,872
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TekceTekce
Investition in Sotschi, Russland
Investition
Sotschi, Russland
ANWENDUNGSBEREICH Hotel- und Wellnesszentrum auf Krasnaya Polyana ANHANG Die Essenz des Vors…
$509,08M
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