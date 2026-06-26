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Gewerbeimmobilien in Region Krasnodar, Russland

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Sotschi
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Gewerbefläche 22 m² in Stadtkreis Sotschi, Russland
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Hotel 138 m² in Stadtkreis Sotschi, Russland
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