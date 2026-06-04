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Gewerbeimmobilien in Mytishchi Urban Okrug, Russland

;
Mytischtschi
4
24 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 457 m² in Celobitevo, Russland
Gewerbefläche 457 m²
Celobitevo, Russland
Fläche 457 m²
Etagenzahl 2
Produktion und Grading Block mit einem Büro von 456.8 M2. 800 M von Moskau. Verkauf vom Entw…
$1,31M
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Bauherr
VSF Group
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Büro 2 800 m² in Mytischtschi, Russland
Büro 2 800 m²
Mytischtschi, Russland
Fläche 2 800 m²
Stockwerk 4
Lieber Mieter, wir bieten Ihnen ein Büro von 2800.0 m2 im 4. Stock zu günstigen Konditionen …
$54,340
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Büro 8 400 m² in Mytischtschi, Russland
Büro 8 400 m²
Mytischtschi, Russland
Fläche 8 400 m²
Stockwerk 3
Angebot zu vermieten 3 Etagen in BC Quadrum, m Medvedkovo Moderne Klasse Ein Gebäude Büros m…
$163,019
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International Property AlertInternational Property Alert
Lager 4 223 m² in Eremino, Russland
Lager 4 223 m²
Eremino, Russland
Fläche 4 223 m²
Stockwerk 1
ID: L5422 Die Lagerfläche der Klasse "B+" wird zur Miete angeboten. Lage: Moskau Region, Myt…
$72,677
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Büro 2 800 m² in Mytischtschi, Russland
Büro 2 800 m²
Mytischtschi, Russland
Fläche 2 800 m²
Stockwerk 4
ID: L8611 Es wird angeboten, ein Bürogebäude im 4. Stock in der Klasse A BC Quadrum zu miete…
$50,001
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Lager 24 543 m² in Lobnja, Russland
Lager 24 543 m²
Lobnja, Russland
Fläche 24 543 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 24543 m2…
$528,352
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TekceTekce
Lager 1 500 m² in Mytishchi Urban Okrug, Russland
Lager 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
ID: L5641 Lagerfläche ist zur Miete verfügbar. Lage: Moskau Region, Mytishchi Stadtviertel, …
$24,590
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Lager 5 000 m² in Mytishchi Urban Okrug, Russland
Lager 5 000 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russland
Fläche 5 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheizte Produktionsanlage wird zum Verkauf angeboten. Moskau Region, g Mytishchi…
$4,51M
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Büro 2 800 m² in Mytischtschi, Russland
Büro 2 800 m²
Mytischtschi, Russland
Fläche 2 800 m²
Stockwerk 3
ID: L9502 Angebot zur Miete Bürofläche im 4. Stock in Klasse A BC "Quadrum" Eigenschaften: …
$50,001
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Lager 1 700 m² in Suharevo, Russland
Lager 1 700 m²
Suharevo, Russland
Fläche 1 700 m²
Stockwerk 1
Mieten Sie ein Lager ist die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen! Wir bieten ein warmes Lag…
$27,869
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Lager 4 320 m² in Mytishchi Urban Okrug, Russland
Lager 4 320 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russland
Fläche 4 320 m²
Stockwerk 1
A Klasse C Kaltlager ist zur Miete angeboten. Moscow region, g Mytishchi, Sgonniki village, …
$59,016
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Lager 12 987 m² in Mytishchi Urban Okrug, Russland
Lager 12 987 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russland
Fläche 12 987 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lagerverkauf. Die Arbeitshöhe der Decke im Lagerbereich beträgt 17 m. Boden im Lage…
$28,33M
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Lager 13 425 m² in Lobnja, Russland
Lager 13 425 m²
Lobnja, Russland
Fläche 13 425 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lager zur Miete Die Gesamtfläche beträgt 13,425 m2 einschließlich: - Mezzanin - …
$289,008
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Lager 1 500 m² in Mytishchi Urban Okrug, Russland
Lager 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
ID: L6413 Produktions- und Lagerfläche ist zur Miete verfügbar. Lage: Moskau Region, Mytishc…
$24,590
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Lager 1 700 m² in Suharevo, Russland
Lager 1 700 m²
Suharevo, Russland
Fläche 1 700 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse B+. Moskauer Region, g Mytishchi, Sukharevo Dorf, 140…
$27,869
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Lager 4 724 m² in Lobnja, Russland
Lager 4 724 m²
Lobnja, Russland
Fläche 4 724 m²
Stockwerk 1
Die Lagerfläche beträgt 4,724 km. von ihnen: Verwaltungs- und Haushaltsteil - 451 qm, Mezzan…
$101,696
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Lager 1 500 m² in Mytishchi Urban Okrug, Russland
Lager 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Lager werden zur Miete angeboten. Lage: Mo, Mytishchi, D. Abbakumovo. Deckenhöhe beträgt 6 m…
$24,590
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Lager 3 400 m² in Suharevo, Russland
Lager 3 400 m²
Suharevo, Russland
Fläche 3 400 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager mit einer Fläche von 1700 m2 in der Region Moskau, Mytishchi. Ei…
$55,737
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Lager 24 543 m² in Lobnja, Russland
Lager 24 543 m²
Lobnja, Russland
Fläche 24 543 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lager zur Miete Die Gesamtfläche beträgt 24,543 m2, einschließlich: - Mezzanine …
$528,352
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Lager 11 118 m² in Lobnja, Russland
Lager 11 118 m²
Lobnja, Russland
Fläche 11 118 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 11,118 m…
$239,344
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Lager 13 425 m² in Lobnja, Russland
Lager 13 425 m²
Lobnja, Russland
Fläche 13 425 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 13425 m2…
$289,008
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Lager 1 700 m² in Suharevo, Russland
Lager 1 700 m²
Suharevo, Russland
Fläche 1 700 m²
Stockwerk 1
Zur Miete wird ein warmes Lager von 1500 m2 angeboten. Lage: MO, Mytishchi, 20 km von MKAD a…
$27,869
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Lager 11 118 m² in Lobnja, Russland
Lager 11 118 m²
Lobnja, Russland
Fläche 11 118 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lager zur Miete Die Gesamtfläche beträgt 11 118 m2, einschließlich: - Mezzanin -…
$239,344
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Lager 2 000 m² in Abbakumovo, Russland
Lager 2 000 m²
Abbakumovo, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 1
Deckenhöhe in den Räumlichkeiten: P1: 5 Meter, P2: 3,5 Meter, P3: 5 Meter, P4.5: 3,3 Meter. …
$25,045
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Eigenschaftstypen in Mytishchi Urban Okrug

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