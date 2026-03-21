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Lagerräume in Mytishchi Urban Okrug, Russland

gewerbeimmobilien
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21 immobilienobjekt total found
Lager 1 500 m² in Suharevo, Russland
Lager 1 500 m²
Suharevo, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Zur Miete wird ein warmes Lager von 1500 m2 angeboten. Lage: MO, Mytishchi, 20 km von MKAD a…
$20,894
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Lager 1 500 m² in Mytishchi Urban Okrug, Russland
Lager 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
ID: L5641 Lagerfläche ist zur Miete verfügbar. Lage: Moskau Region, Mytishchi Stadtviertel, …
$21,823
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Lager 24 543 m² in Lobnja, Russland
Lager 24 543 m²
Lobnja, Russland
Fläche 24 543 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 24543 m2…
$492,386
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Lager 3 400 m² in Suharevo, Russland
Lager 3 400 m²
Suharevo, Russland
Fläche 3 400 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager mit einer Fläche von 1700 m2 in der Region Moskau, Mytishchi. Ei…
$49,333
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Lager 4 724 m² in Lobnja, Russland
Lager 4 724 m²
Lobnja, Russland
Fläche 4 724 m²
Stockwerk 1
Die Lagerfläche beträgt 4,724 km. von ihnen: Verwaltungs- und Haushaltsteil - 451 qm, Mezzan…
$94,774
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Lager 13 425 m² in Lobnja, Russland
Lager 13 425 m²
Lobnja, Russland
Fläche 13 425 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 13425 m2…
$269,335
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Lager 1 500 m² in Mytishchi Urban Okrug, Russland
Lager 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
ID: L6413 Produktions- und Lagerfläche ist zur Miete verfügbar. Lage: Moskau Region, Mytishc…
$21,823
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Lager 1 500 m² in Suharevo, Russland
Lager 1 500 m²
Suharevo, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Mieten Sie ein Lager ist die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen! Wir bieten ein warmes Lag…
$20,894
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Lager 1 254 m² in Eremino, Russland
Lager 1 254 m²
Eremino, Russland
Fläche 1 254 m²
Stockwerk 1
ID: L5424 Beheizte Lagerfläche der Klasse "C" wird zur Miete angeboten. Lage: Moskau Region,…
$13,755
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Lager 11 118 m² in Lobnja, Russland
Lager 11 118 m²
Lobnja, Russland
Fläche 11 118 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lager zur Miete Die Gesamtfläche beträgt 11 118 m2, einschließlich: - Mezzanin -…
$223,051
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Lager 1 500 m² in Mytishchi Urban Okrug, Russland
Lager 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Lager werden zur Miete angeboten. Lage: Mo, Mytishchi, D. Abbakumovo. Deckenhöhe beträgt 6 m…
$21,823
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Lager 13 425 m² in Lobnja, Russland
Lager 13 425 m²
Lobnja, Russland
Fläche 13 425 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lager zur Miete Die Gesamtfläche beträgt 13,425 m2 einschließlich: - Mezzanin - …
$269,335
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Lager 4 320 m² in Mytishchi Urban Okrug, Russland
Lager 4 320 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russland
Fläche 4 320 m²
Stockwerk 1
A Klasse C Kaltlager ist zur Miete angeboten. Moscow region, g Mytishchi, Sgonniki village, …
$50,146
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Lager 12 987 m² in Mytishchi Urban Okrug, Russland
Lager 12 987 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russland
Fläche 12 987 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lagerverkauf. Die Arbeitshöhe der Decke im Lagerbereich beträgt 17 m. Boden im Lage…
$22,66M
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Lager 2 000 m² in Abbakumovo, Russland
Lager 2 000 m²
Abbakumovo, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 1
Deckenhöhe in den Räumlichkeiten: P1: 5 Meter, P2: 3,5 Meter, P3: 5 Meter, P4.5: 3,3 Meter. …
$25,150
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Lager 11 118 m² in Lobnja, Russland
Lager 11 118 m²
Lobnja, Russland
Fläche 11 118 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 11,118 m…
$223,051
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Lager 4 223 m² in Eremino, Russland
Lager 4 223 m²
Eremino, Russland
Fläche 4 223 m²
Stockwerk 1
ID: L5422 Die Lagerfläche der Klasse "B+" wird zur Miete angeboten. Lage: Moskau Region, Myt…
$61,754
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Lager 10 000 m² in Mytischtschi, Russland
Lager 10 000 m²
Mytischtschi, Russland
Fläche 10 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse C Kaltlager ist zur Miete angeboten. Moscow region, g Mytishchi, Ugolnaya str., 4 S…
$92,863
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Lager 5 000 m² in Mytishchi Urban Okrug, Russland
Lager 5 000 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russland
Fläche 5 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheizte Produktionsanlage wird zum Verkauf angeboten. Moskau Region, g Mytishchi…
$3,83M
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Lager 2 740 m² in Eremino, Russland
Lager 2 740 m²
Eremino, Russland
Fläche 2 740 m²
Stockwerk 1
Zur Miete wird ein Lager der Klasse "B +" angeboten. Lage: MO, Mytishchinsky Bezirk, 10 km v…
$40,047
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Lager 24 543 m² in Lobnja, Russland
Lager 24 543 m²
Lobnja, Russland
Fläche 24 543 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lager zur Miete Die Gesamtfläche beträgt 24,543 m2, einschließlich: - Mezzanine …
$492,386
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