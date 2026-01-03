  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Bukarest, Rumänien

Wohnanlage Barajul Arges Street Bucharest
Bukarest, Rumänien
von
$1,64M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 1 265 m²
We're selling a gorgeous, fully furnished penthouse in a new building in French Village, super close to Herastrau Park. Check out this unique, luxury furnished penthouse in French Village, just a couple minutes from the biggest park in Bucharest. Its the highly rated neighborhood of the R…
