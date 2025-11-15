Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  5. Garten

Etagenwohnungen mit Garten kaufen in Polen

Woiwodschaft Masowien
8
Warschau
4
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Gluchow, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Gluchow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/2
WIR WILLKOMMEN - wir beginnen eine Siedlung mit nur drei Einheiten - zwei Ebenen, einem Gart…
$142,073
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Polen

mit Garage
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen