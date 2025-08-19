Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Woiwodschaft Masowien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Woiwodschaft Masowien, Polen

Warschau
4
8 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Warschau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Etagenzahl 5
RESERVIERT 200 Meter zum PKP-Bahnhof GrochówModerne und minimalistische ArchitekturApartment…
Preis auf Anfrage
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Pruszkow, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Pruszkow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 6/7
Pruszków os. "New Town of Pruszków" - Mechanics Square - zum Verkauf einzigartige, modern au…
Preis auf Anfrage
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Warschau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 2/2
FINISHED HOUSES WASSEN FÜR NEUE OWNER. ELEGANT ESTATE IN A GREEN NEIGHBORHOOD. WELL-KEPT UMW…
$380,391
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Warschau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Preis auf Anfrage
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Milanowek, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Milanowek, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/3
Ein Zwei-Level-Apartment ab 2019 im Milanówka Center zu verkaufen.Wohnung 80.6m2 im zweiten …
Preis auf Anfrage
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Gluchow, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Gluchow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 2/1
NEUE INVESTITION – 3 SEGMENTE – 5 Min. von Grójec, in der Nähe von Warschau WILLKOMMEN – w…
$142,073
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Gluchow, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Gluchow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/2
WIR WILLKOMMEN - wir beginnen eine Siedlung mit nur drei Einheiten - zwei Ebenen, einem Gart…
$142,073
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Warschau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Woiwodschaft Masowien, Polen

