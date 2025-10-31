Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrstöckige Wohnungen in Warschau, Polen

4 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Warschau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Preis auf Anfrage
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Warschau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Preis auf Anfrage
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Warschau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 2/2
FINISHED HOUSES WASSEN FÜR NEUE OWNER. ELEGANT ESTATE IN A GREEN NEIGHBORHOOD. WELL-KEPT UMW…
$380,391
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Warschau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Etagenzahl 5
RESERVIERT 200 Meter zum PKP-Bahnhof GrochówModerne und minimalistische ArchitekturApartment…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Warschau, Polen

