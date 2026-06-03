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Häuser am See in Polen

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Woiwodschaft Masowien
219
Warschau
140
Woiwodschaft Lodz
100
gmina Grabow
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1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 15 zimmer in Tafelbude, Polen
Ferienhaus 15 zimmer
Tafelbude, Polen
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 345 m²
Etagenzahl 2
Einzigartiges Lakeside Estate zum Verkauf in Masuria | Private Shoreline | Forest | Pond | I…
$1,72M
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