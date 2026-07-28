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Häuser in Colmar, Polen

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Haus in Colmar, Polen
Haus
Colmar, Polen
Fläche 258 m²
ONLY IN OUR OFFICE – Ein freistehendes Haus mit Photovoltaik, Klimaanlage und hohem Nutzungs…
$224,690
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Haus in Colmar, Polen
Haus
Colmar, Polen
Fläche 106 m²
Haus zum Verkauf – Walking
$235,263
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Haus in Colmar, Polen
Haus
Colmar, Polen
Fläche 210 m²
SALE RATE – HOUSE IN THE BIBLE BUILDING, COME
$131,380
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