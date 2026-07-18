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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in gmina Lubicz, Polen

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23 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 359 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 1 359 m²
Mierzynek, Polen
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 359 m²
Stockwerk 11/11
Das Bürogebäude befindet sich in der Nähe von Plac Zawiszy, an der Hauptstraße der Hauptstad…
$23,448
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Gewerbefläche 1 490 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 1 490 m²
Mierzynek, Polen
Fläche 1 490 m²
Etagenzahl 4
Ein moderner Komplex bestehend aus Bürogebäuden, umgeben von einem geräumigen Park mit einem…
$27,239
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Gewerbefläche 150 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 150 m²
Mierzynek, Polen
Fläche 150 m²
Mieten in Rembertów, Warschau. Hauptmerkmale der Immobilie: gültige Apothekenlizenz Zwei se…
$1,987
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Gewerbefläche 1 024 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 1 024 m²
Mierzynek, Polen
Fläche 1 024 m²
Stockwerk 8/11
Equator II ist der zweite von vier Gebäuden im Äquator Office-Komplex. Die Lage auf einer de…
$19,577
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Gewerbefläche 1 318 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 1 318 m²
Mierzynek, Polen
Fläche 1 318 m²
Stockwerk 1/11
Ein moderner Komplex bestehend aus drei Bürogebäuden. Der hohe Standard des Finishs garantie…
$27,202
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Gewerbefläche 1 500 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 1 500 m²
Mierzynek, Polen
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 3/5
Geräumige Räumlichkeiten in einem bekannten Büro- und Gewerbekomplex. Die Räumlichkeiten kön…
$19,553
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Gewerbefläche 1 400 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 1 400 m²
Mierzynek, Polen
Fläche 1 400 m²
Stockwerk 7/11
Ein Büro- und Wohngebäude an der Grenze des Stadtteils Śródmieście, direkt neben Rondo Rados…
$15,751
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Gewerbefläche 200 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 200 m²
Krobia, Polen
Fläche 200 m²
Stockwerk 7/7
Bereit zu mieten Büro zu flexiblen Bedingungen in Class A Gebäude, mit Küche, Tagungsraum. E…
$5,575
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Gewerbefläche 430 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 430 m²
Krobia, Polen
Fläche 430 m²
Stockwerk 11/11
Das Büro in der Nähe von Warschau Spire befindet sich auf dem historischen Standort der berü…
$48,780
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Gewerbefläche 12 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 12 m²
Krobia, Polen
Fläche 12 m²
Stockwerk 4/10
Ein Ort für Ihr Unternehmen inmitten einer dynamischen Gemeinschaft Der Komplex befindet sic…
$568
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Gewerbefläche 105 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 105 m²
Krobia, Polen
Fläche 105 m²
Stockwerk 3/6
Büros im Stadtteil Vola. Das Innere des Büros bietet geräumige und gut beleuchtete Büros und…
$3,407
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Gewerbefläche 105 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 105 m²
Krobia, Polen
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/5
Büros in Mokotow. Das Innere des Büros bietet geräumige und gut beleuchtete Büros und gemütl…
$3,407
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Gewerbefläche 51 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 51 m²
Krobia, Polen
Fläche 51 m²
Stockwerk 3/5
Das ist ein moderner Büroraum. Das Büroinnere bietet geräumige und gut beleuchtete Büros und…
$3,097
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Gewerbefläche 10 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 10 m²
Krobia, Polen
Fläche 10 m²
Stockwerk 4/6
Erfolgreich in einem modernen Coworking Space nahe dem Flughafen Bieten Sie Ihrem Unternehme…
$490
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Gewerbefläche 240 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 240 m²
Krobia, Polen
Fläche 240 m²
Stockwerk 11/11
Büro im Herzen von Warschau! Wir bieten eine stilvolle und funktionale Büro von 30 m2 mit e…
$5,593
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Gewerbefläche 15 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 15 m²
Krobia, Polen
Fläche 15 m²
Stockwerk 11/11
Büro zur Miete im Zentrum von Warschau, auf rondo Daszyńskiego. Büro für 2 Arbeitsplätze, 15…
$1,420
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Gewerbefläche 20 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 20 m²
Krobia, Polen
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 20 m²
Etagenzahl 3
Es ist ein moderner Büroraum, der überraschend kombiniert modernes Design und Vorkriegsarchi…
$1,420
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Gewerbefläche 14 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 14 m²
Krobia, Polen
Fläche 14 m²
Stockwerk 2/10
Das ist ein moderner Büroraum. Das Büroinnere bietet geräumige und gut beleuchtete Büros und…
$903
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Gewerbefläche 12 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 12 m²
Krobia, Polen
Fläche 12 m²
Stockwerk 2/6
Coworking Spaces im Stadtteil Warszawa-Śródmieście, das Geschäfts- und Kulturzentrum der Sta…
$1,161
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Gewerbefläche 40 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 40 m²
Krobia, Polen
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/6
Innovation erwartet Ihr Unternehmen im gemeinsamen Büroraum im Herzen des Warschauer Finanzv…
$3,742
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Gewerbefläche 30 m² in Krobia, Polen
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Krobia, Polen
Fläche 30 m²
Stockwerk 11/11
Büro im Herzen von Warschau! Wir bieten eine stilvolle und funktionale Büro von 30 m2 mit e…
$697
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Gewerbefläche 18 m² in Krobia, Polen
Gewerbefläche 18 m²
Krobia, Polen
Fläche 18 m²
Stockwerk 1/3
Bereit, Büro zu flexiblen Bedingungen im Gebäude des Geschäftszentrums zu mieten, mit Zugang…
$688
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Gewerbefläche 42 m² in Krobia, Polen
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Krobia, Polen
Fläche 42 m²
Stockwerk 6/11
Prestigious Bürofläche in der Nähe des Zentrums von Warschau Verbreiten Sie die Flügel Ihres…
$3,949
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