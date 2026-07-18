Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Lubicz
  4. Langfristige Vermietung
  5. Meerblick

Monatliche Miete für Gewerbeimmobilien mit Meerblick in gmina Lubicz, Polen

;
Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 359 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 1 359 m²
Mierzynek, Polen
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 359 m²
Stockwerk 11/11
Das Bürogebäude befindet sich in der Nähe von Plac Zawiszy, an der Hauptstraße der Hauptstad…
$23,448
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Mazur Estate
Sprachen
Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Gewerbefläche 1 490 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 1 490 m²
Mierzynek, Polen
Fläche 1 490 m²
Etagenzahl 4
Ein moderner Komplex bestehend aus Bürogebäuden, umgeben von einem geräumigen Park mit einem…
$27,239
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Mazur Estate
Sprachen
Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Gewerbefläche 150 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 150 m²
Mierzynek, Polen
Fläche 150 m²
Mieten in Rembertów, Warschau. Hauptmerkmale der Immobilie: gültige Apothekenlizenz Zwei se…
$1,987
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Mazur Estate
Sprachen
Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Mazur EstateMazur Estate
Gewerbefläche 1 024 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 1 024 m²
Mierzynek, Polen
Fläche 1 024 m²
Stockwerk 8/11
Equator II ist der zweite von vier Gebäuden im Äquator Office-Komplex. Die Lage auf einer de…
$19,577
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Mazur Estate
Sprachen
Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Gewerbefläche 1 318 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 1 318 m²
Mierzynek, Polen
Fläche 1 318 m²
Stockwerk 1/11
Ein moderner Komplex bestehend aus drei Bürogebäuden. Der hohe Standard des Finishs garantie…
$27,202
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Mazur Estate
Sprachen
Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Gewerbefläche 1 500 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 1 500 m²
Mierzynek, Polen
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 3/5
Geräumige Räumlichkeiten in einem bekannten Büro- und Gewerbekomplex. Die Räumlichkeiten kön…
$19,553
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Mazur Estate
Sprachen
Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Gewerbefläche 1 400 m² in Mierzynek, Polen
Gewerbefläche 1 400 m²
Mierzynek, Polen
Fläche 1 400 m²
Stockwerk 7/11
Ein Büro- und Wohngebäude an der Grenze des Stadtteils Śródmieście, direkt neben Rondo Rados…
$15,751
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Mazur Estate
Sprachen
Русский, Polski, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram

Immobilienangaben in gmina Lubicz, Polen

mit Garage
mit Bergblick
Realting.com
Gehen