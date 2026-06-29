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Wohnquartier RESORT

Vokolida, Nordzypern
von
$108,479
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20
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ID: 3780
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Dorf
    Vokolida

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Über den Komplex

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Der Rezort-Komplex ist der einzige groß angelegte Wohnkomplex mit einer reich entwickelten Infrastruktur.Es gibt Studios zum Verkauf, Wohnungen 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Das Projekt befindet sich an der Küste des Stadtteils Iskele, wo der längste Sandstrand Long Beach 3,5 km lang mit einer ausgestatteten Uferinfrastruktur ist.600-800 m vom Meer entfernt. Erholung und Wohnen hier bequem und es gibt immer etwas zu tun und wohin zu gehen!Die Vorteile dieses Komplexes sind: der beliebteste Komplex von Northern Cyprus ready-to-live Wohnungen und eine anfängliche Baugebühr von 30% für alle Arten von Gehäuse für interessenfreie Raten bis 72 Monate."Resort" ist der einzige groß angelegte Wohnkomplex mit einer reich entwickelten Infrastruktur der Miete von privaten Agenturen - Erträge bis zu 12% pro Jahr Nähe zum Meer der Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung nach 30% zahlen.Das Projekt ist bereits 15 Jahre alt, es wächst ständig, und jetzt ist sein Gebiet verdoppelt. Auf dem Gebiet dieser Wohnanlage heute 15 Swimmingpools, einschließlich geschlossen, beheizt im Winter, und 2 Kinderbecken.Entwickelte Infrastruktur für Kinder (Kinderbecken mit Wasserpark, Spielplätze, Kindergarten, Entwicklungsclub, etc.), gibt es auch einen Tennisplatz, Volleyball und Basketballplätze, die Möglichkeit Boxen, Jiu Jitsu, Minigolf, gibt es ein eigenes Spa-Center, Restaurants.Zum Meer - 7 Minuten zu Fuß, für diejenigen, die wünschen - jede halbe Stunde geht der Shuttle zum Strand in der Saison.Die Apartments sind mit schlüsselfertiger Reparatur gemietet, mit einem voll ausgestatteten Badezimmer mit Sanitär und allem Zubehör, notwendig gebaute Küche, Schränke in Schlafzimmern, Klimaanlage wird durchgeführt.In der Anlage "Rezort" gibt es sowohl fertige Gehäuse, als auch auf der Stufe der Konstruktion und des Plans.. Für Ihren Komfort bietet der Entwickler auch ein Designpaket für Apartments. Preise für Designpakete: Studio - 9 000 Pfund, Studio mit einer Nische - 10000 Pfund, 1 + 1 - 11 000 Pfund, 2 + 1 - 13 000 Pfund.Zahlungsplan für das fertige Gehäuse:50% Anzahlung - innerhalb eines Monats50% zinsfreie Raten für 24 MonateZahlungsplan für die Wohnung im Bau:Stufe 3 - die Frist für 2021-2022 für 24 Monate.4 Etappe - Lieferung - 2022-2023 für 36 Monate.Stufe 5 - Lieferung in 2023 -48 Monaten.Stage 6 - Lieferung in 2023-2024 - 48 Monate.Stage 7 - Lieferung in 2024-2025 -48 Monaten.Stufe 8 - Lieferung in 2025 - 80 Monate.
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 46.0 – 60.0
Preis pro m², USD 2,027 – 2,614
Wohnungspreis, USD 109,303 – 128,729
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 80.0
Preis pro m², USD 1,948
Wohnungspreis, USD 164,929

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Vokolida, Nordzypern

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