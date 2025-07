Wohnung in einem Neubau NCP-136 Natulux is a luxury project in Küçük Erenköy

Über das Projekt:

Natulux ist ein Luxusprojekt in Küçük Erenköy, Tatlısu, direkt am Strand – mit Villen und Apartments, 270°-Meerblick und moderner Ausstattung, ideal für stilvolles Wohnen an der Nordküste Zyperns.

Wichtige Eckdaten

Direkte Meerlage mit Panoramablick auf das Mittelmeer

Integrierte Smart-Home-Systeme

Hochwertiges Design, das modernen Luxus mit Natur verbindet

Entwickelt von Döveç, bekannt für Qualität und Innovation



Verfügbare Einheiten:

Natulux bietet eine vielfältige Auswahl an Wohneinheiten – von stilvollen Apartments bis hin zu exklusiven Villen. Alle Einheiten sind großzügig geschnitten, hochwertig ausgestattet und fügen sich harmonisch in die natürliche Umgebung ein.

1+1 Apartments ab 87,5 m²

2+1 Apartments ab 133 m²

3+1 Gartenwohnungen ab 184 m²

3+1 Penthäuser ab 257 m²

4+1 Villen SPA ab 624m²







Lage-Highlights:

Natulux befindet sich in Küçük Erenköy, mit direktem Zugang zum Meer und guter Anbindung an alle wichtigen Einrichtungen:

Direck am Strand

Fitnessstudio & Café auf dem Gelände

2,5 km zum nächsten Restaurant

3,4 km zum Supermarkt

6,2 km zur Bank/ATM

14,5 km zum Krankenhaus

25,7 km zur Universität

28,0 km zum Einkaufszentrum

54,0 km zum Flughafen



Ausstattung:

Natulux bietet eine breite Palette an Annehmlichkeiten im Resort-Stil, die Komfort und Natur vereinen:

Smart-Home-System

Beheizter Innenpool

SPA-Zentrum & Massagebereich

Fitnessstudio & Yoga-Studio

Concierge-Service & 24/7 Sicherheit

Tiefgarage

Kinosaal & Kinderclub

Naturpfad & Spazierwege





Zahlungsplan:

Natulux bietet einen käuferfreundlichen Zahlungsplane mit 35 % Anzahlung, 35 % bis zur Schlüsselübergabe und 30 % in 12 Monaten danach.



Über uns:

DevoDirect - Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern auf der ganzen Welt.