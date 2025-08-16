Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Żabbar
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Zabbar, Malta

gewerbeimmobilien
6
Investition Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Investition in Zabbar, Malta
Investition
Zabbar, Malta
Schlafräume 1
Ein historischer Palazzo in Zabbar mit mehreren Zimmern umgeben einen majestätischen Innenho…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen