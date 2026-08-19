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Häuser in Stadtgemeinde Schaulen, Litauen

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Šiauliai
8
8 immobilienobjekte total found
Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 36 m²
Etagenzahl 1
Ein tolles Angebot für diejenigen, die ein Gartenhaus weg von der Truppe der Stadt suchen. S…
$45,213
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Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 237 m²
Etagenzahl 2
Neues Angebot auf dem Markt! Angebot für diejenigen, die ein geräumiges Haus mit einem außer…
$324,480
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Haus in Zaliukes, Litauen
Haus
Zaliukes, Litauen
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
❗❗❗ Wohnen im Stadtzentrum Ihr Traum? Wir haben einen Vorschlag ❗❗❗ Senden Sie unser Haus in…
$134,233
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Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 3
Ein Wohnhaus mit Grundstück in Šiauliai, Bačiūnai Ein gemütliches Gartenhaus mit einem geräu…
$77,927
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Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Willst du dich erreuen? Ein geräumiges Haus mit 9,3 bar Grundstück in Šiauliai, Žemaitės Str…
$170,301
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Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 53 m²
Etagenzahl 1
TEIL DES SALE River Venta - Zurück! 52,66 qm Haus zum Verkauf (dunkle Seite) Vilnius st. 12,…
$22,356
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Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 64 m²
Etagenzahl 1
Verkauf von NAMAS WYTAUTO G., BASELS, NORTHERN R. PRINCIPLES: ✔ Haus zum Verkauf mit Möbeln…
$50,310
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Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 288 m²
Etagenzahl 3
STRATEGISCHE NORTHERN HEAD - WINE G. 107! Auf der Suche nach einer zuverlässigen Investitio…
$474,082
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Immobilienangaben in Stadtgemeinde Schaulen, Litauen

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