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Wohnungen in Stadtgemeinde Schaulen, Litauen

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Šiauliai
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5 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Šiauliai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Šiauliai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 1/2
VERKAUF 28,55 KV. ALLGEMEINE: - Zimmer App: 1; - Gesamtfläche: 28,55 m2; - Küche 6,14 m2; -…
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Wohnung 2 zimmer in Šiauliai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Šiauliai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 6/12
Verkauft SPACE und RAISED BUT 2 CABLEs! Der DISPUTE ODER REPAIR MÄCHZT DER PURPOSE. NICHT …
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Wohnung 3 zimmer in Šiauliai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Šiauliai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 5/5
PARKYDAM 3 K. BUT IN NORTHERN, DAYS AREA PRINCIPLES: PHARMACOLOGISCHE ERFAHREN Nach großen …
$110,274
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Wohnung 3 zimmer in Šiauliai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Šiauliai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 71 m²
Stockwerk 5/5
MÄNDERN 3 KAPITALVERKEHR MIT KAPITAL-REPAIR UND PUIKIA-LAGE ----------- Eine geräumige, hell…
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Wohnung 3 zimmer in Šiauliai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Šiauliai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 4/5
DER NORTH-KONZOLLZENTREN IN DER SECOND-KUNFT VON 3 CARBAYS PRINCIPLES: ✅ Wohnung im Zentrum…
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Immobilienangaben in Stadtgemeinde Schaulen, Litauen

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