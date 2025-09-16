Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Schaki, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Schaki, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Schaki, Litauen
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 4/5
Leichte, sonnige, geräumige und komfortabel geplante Wohnung zur Miete in einem renovierten …
$84,433
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
