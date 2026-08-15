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Häuser in Plunges rajono savivaldybe, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Plungen, Litauen
Haus
Plungen, Litauen
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
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$521,687
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