  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Pilwischken
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Pilwischken, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Padurpinycys, Litauen
Haus
Padurpinycys, Litauen
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird mit landwirtschaftlichen Gebäuden verkauft, ein geräumiges Grundstück von 20 G…
$60,832
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
