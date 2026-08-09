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Häuser in Nemezio seniunija, Litauen

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7 immobilienobjekte total found
Haus in Pakalniskes, Litauen
Haus
Pakalniskes, Litauen
Fläche 170 m²
Etagenzahl 1
SALES 170 KV.M, ONE HAUTE, QUALITY HAUSHOLD mit einem TEIL APDAILA und einem SHARE von 10 AR…
$450,969
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Haus in Didziasalis, Litauen
Haus
Didziasalis, Litauen
Fläche 149 m²
Etagenzahl 1
Haben Sie die Qualität der zwei lebeigenden HAUSHALTSPRACHEN / PASSIVE SIDE? PROPOSALS Herr…
$436,627
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Haus in Didziasalis, Litauen
Haus
Didziasalis, Litauen
Fläche 102 m²
Etagenzahl 1
Verkauft für eine einhaarige 102 KV.M. nicht löschen. Suche nach komfortablen, modernen und…
$258,603
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Didziasalis, Litauen
Haus
Didziasalis, Litauen
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Glaubst du, dass du eine unverständliche LIVE HAUSHALTSZAHL UND PASSILE POINT bist? VERKAUF…
$417,349
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Haus in Didziasalis, Litauen
Haus
Didziasalis, Litauen
Fläche 142 m²
Etagenzahl 2
Haben Sie eine unDIVIDUELLE INSTALLATE IN DER ERGEBNISSE DER HAUSHALTE oder SPRACHE? Das 10…
$286,348
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Haus in Darzininkai, Litauen
Haus
Darzininkai, Litauen
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER WICHTIGSTEN Ein schnell wachsendes Gebiet A + + Klassenhäuser, mit PILNA APDAILA…
$368,658
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Haus in Didziasalis, Litauen
Haus
Didziasalis, Litauen
Fläche 149 m²
Etagenzahl 1
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Immobilienangaben in Nemezio seniunija, Litauen

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Günstige
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