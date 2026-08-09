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Häuser in Leipalingio seniunija, Litauen

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7 immobilienobjekte total found
Haus in Versiai, Litauen
Haus
Versiai, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Bauernhof in der Nähe von Lake Avier ALLGEMEINE: Verkaufspreis: 96000 EUR Adresse: Pakeleės…
$111,293
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Haus in Leipunen, Litauen
Haus
Leipunen, Litauen
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Holzwohnhaus zum Verkauf in Leipzig, in der Nähe der Druskers! ALLGEMEINE INFORMATIONEN Ver…
$29,527
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Haus in Versiai, Litauen
Haus
Versiai, Litauen
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Das Resort wird für alle Jahreszeiten des Jahres verkauft - ein exklusives Haus umgeben von …
$869,478
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Haus in Vilkanastrai, Litauen
Haus
Vilkanastrai, Litauen
Fläche 663 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF VON DIFFERENT POILSIUM ZUR GRÜNDUNG - ZWISCHEN ZWEITER, BILS G. 6, MAJOR PREIS Der …
$811,512
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Haus in Kamorunai, Litauen
Haus
Kamorunai, Litauen
Fläche 74 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie das Ferienhaus, das Ihre restliche Oase wird! In der schönen Gegend, im Pinie…
$274,483
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Haus in Leipunen, Litauen
Haus
Leipunen, Litauen
Fläche 244 m²
Etagenzahl 1
Haus in der Nähe von Leapallis Manor mit der Seeküste und 81,67 bar Grundstück ALLGEMEINE: V…
$234,411
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Haus in Mizarai, Litauen
Haus
Mizarai, Litauen
Fläche 791 m²
Etagenzahl 2
Wenn Ihr Traum - verbinden Sie Wohnraum mit erfolgreicher Unterkunft und Event-Geschäft, die…
$616,746
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Immobilienangaben in Leipalingio seniunija, Litauen

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