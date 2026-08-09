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Gewerbeimmobilien in Stadtgemeinde Klaipeda, Litauen

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Klaipeda
17
17 immobilienobjekte total found
Produktion 2 803 m² in Klaipeda, Litauen
Produktion 2 803 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 2 803 m²
Auf dem Gebiet des Hafens von Klaipeda, einem der größten Logistikzentren der Ostsee, wird e…
$1,61M
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Gewerbefläche 127 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 127 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 127 m²
Stockwerk 2
ENTWICKLUNG 127kv / m ---------------- Im Zentrum von Klaipeda, in der Nähe der Avena von Ma…
$262,287
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Gewerbefläche 58 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 58 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 58 m²
Stockwerk 1
Tolle Investition! Idealer Ort für Ihre neue Klinik oder Ihr Büro! Nun als Anwaltskanzlei ve…
$243,454
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Gewerbefläche 65 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 65 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 65 m²
Stockwerk 3
Verwaltungsgebäude mit Tiefgarage werden im Zentrum von Klaipeda, H. Manto st. 40 verkauft! …
$123,625
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Gewerbefläche 485 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 485 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 485 m²
Stockwerk 1
VERKAUF 485 KNOWLEDGE. M. BILDINGEN mit einem LOW of LAND ON THE CRUDE! HANDEL, STORAGE UND …
$1,14M
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Gewerbefläche 144 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 144 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 144 m²
Stockwerk 3
VERWALTUNGSVERWALTUNG IN MIESTO ZENTRE ---------------- Die Räumlichkeiten werden in einem …
$377,353
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Gewerbefläche 268 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 268 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 268 m²
Stockwerk 1
Die Räumlichkeiten werden in einem sehr mobilen Standort verkauft, Drejonės str. Klaipeda. E…
$394,163
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Gewerbefläche 1 072 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 1 072 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 1 072 m²
Stockwerk 1
VERKAUF DER ZUSAMMENARBEIT, PRODUKTION, STORAGE TEIL (BWAD 1071.53), FLASH MIESTE, HEAT PL. …
$826,501
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Gewerbefläche 729 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 729 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 729 m²
Industrie- und Verwaltungsgebäude im Hafengebiet Klaipeda werden verkauft. Im Keller ist ein…
$482,270
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Gewerbefläche 68 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 68 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 68 m²
Stockwerk 1
INDIVIDUELLE ZU DEN INVESTITIONS OBJECT im ZIVIL-ZENTRE ---------------- Es wird ein separat…
$168,099
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Gewerbefläche 63 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 63 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 63 m²
Stockwerk 3
Verwaltungsgebäude werden im Zentrum von Klaipeda, H. Manto st. 40 verkauft! PRINCIPLES DES…
$121,270
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Gewerbefläche 134 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 134 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 134 m²
SALE 32 Jahre KAVINO-BARO PATCHE MIT VISA EQUIPMENT UND BUSINESS CRUDE CENTER IN LOW ALERTS …
$428,777
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Gewerbefläche 49 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 49 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 49 m²
Stockwerk 2
COMMERCIAL PATCHE an der KRAFT, HEAT PL. 40 % Teil 1 / 2 der Geschäftsräume (zweite Etage) …
$62,683
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Gewerbefläche 7 400 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 7 400 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 7 400 m²
Multifunctional premises for trade, offices and storage in the new complex in Klaipeda FOR R…
$3,973
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Zum Verkauf steht eine Gewerbeimmobilie im Hafen von Klaipėda in Klaipeda, Litauen
Zum Verkauf steht eine Gewerbeimmobilie im Hafen von Klaipėda
Klaipeda, Litauen
Fläche 2 803 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine Gewerbeimmobilie im Hafen von Klaipėda – einem der größten Logistik-H…
$1,64M
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Gewerbefläche 13 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 13 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 13 m²
Zu verkaufen 8-9 ( ca. 130 qm ) Parkplätze in der Tiefgarage im Zentrum von Klaipeda. Das P…
$13,676
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Gewerbefläche 109 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 109 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 109 m²
Stockwerk 3
Auf der LOADER, MICRO MICRORAJONE, DIE PRODUKTION UND VERWALTUNGS ALLOKATIONEN. Zimmer in ei…
$139,042
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