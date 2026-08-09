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Wohnungen in Elektrenu seniunija, Litauen

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Grossteich
4
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Grossteich, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Grossteich, Litauen
Zimmer 3
Fläche 58 m²
Stockwerk 4/4
BUILDING ON THE CARRIAGE ELECTRICITY MAIL - LIVE NEW LIVERS! KOLUMEN, STRATEGISCHE LEAVE IN …
$104,617
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Wohnung 2 zimmer in Grossteich, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Grossteich, Litauen
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/4
www.sarkiniai en SICHERHEIT DER NACHRICHTEN Neubauwohnungen zum Verkauf im Projekt "Šarkini…
$115,351
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Wohnung 3 zimmer in Grossteich, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Grossteich, Litauen
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 3/9
In einem ruhigen und schönen Ort in Elektrėnai, Friendship Street 11, neu eingerichtete Drei…
$163,730
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Wohnung 2 zimmer in Grossteich, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Grossteich, Litauen
Zimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/2
= Die Wohnung hat 61,90 q / m TERASA auf dem Dach, von der gleichen Größe wie die Wohnung Be…
$217,254
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Immobilienangaben in Elektrenu seniunija, Litauen

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