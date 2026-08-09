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Häuser in Gemeinde Grossteich, Litauen

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Grossteich
6
13 immobilienobjekte total found
Haus in Jagelonys, Litauen
Haus
Jagelonys, Litauen
Fläche 67 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Grossteich, Litauen
Haus
Grossteich, Litauen
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Verkauft SODO HAUSHALT in den guten NEUEN in der WELT-GEMEINSCHAFT "VERSAGE"! LÄNDER DER ELE…
$47,095
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Haus in Pugainiai, Litauen
Haus
Pugainiai, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
An einem wunderbaren Ort, in der Nähe des reifen Kiefernwaldes und des Flusses Neris, wird e…
$149,395
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TekceTekce
Haus in Aleksandrava, Litauen
Haus
Aleksandrava, Litauen
Fläche 44 m²
Etagenzahl 2
Ihr Ferienhaus am Ufer des Sees, mit einem geschlossenen privaten Gebiet mit riesigen Fenste…
$108,975
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Haus in Grossteich, Litauen
Haus
Grossteich, Litauen
Fläche 203 m²
Etagenzahl 2
PARKYDAS 2. LIVESTOCK RESIDENCE IN ELECTRICITY MIT SLAUGHTER 19 A. PRINCIPLES: mit Möbeln v…
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Haus in Jagelonys, Litauen
Haus
Jagelonys, Litauen
Fläche 72 m²
Etagenzahl 2
SPEZIALPREIS FÜR LOFTY!!! Terras- Wintergartenbereich ist nicht in der Gesamtfläche enthalte…
$110,134
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Haus in Wewien, Litauen
Haus
Wewien, Litauen
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
SALE TO THE HOUSEHOLD IN THE SECOND LOCAL CENTRE! ---------------------- PRINCIPLES: • strat…
$169,906
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Haus in Balceriskes, Litauen
Haus
Balceriskes, Litauen
Fläche 101 m²
Etagenzahl 1
Auf der Suche nach einem geräumigen Homestead für Leben und / oder Geschäfts- oder Wirtschaf…
$92,707
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Haus in Grossteich, Litauen
Haus
Grossteich, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
SALE SCHREIEN UND LICHT ZWEISE HAUSHALTEN mit LIQUID 1.6 A, und Sie sind zu OWN EFER HAIR! -…
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Haus in Grossteich, Litauen
Haus
Grossteich, Litauen
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Haus zum Verkauf in Naujasis Kietaviškės Dorf, Elektrėnų sav. Dies ist eine…
$185,592
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Haus in Grossteich, Litauen
Haus
Grossteich, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Paaliose, Litauen
Haus
Paaliose, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
SALE VON SOME MIT 2.27 HA. LOW - NERIES REGION PARKE 39 KM VILNIUS! Homestead ist einzigarti…
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Haus in Grossteich, Litauen
Haus
Grossteich, Litauen
Fläche 339 m²
Etagenzahl 2
SALE SPACE FUNCTIONALLY DISPLAYed TWO-NAIL-NAIL ELECTRICITY! = LOW LOW 15.55 ARO, ist die AR…
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Immobilienangaben in Gemeinde Grossteich, Litauen

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