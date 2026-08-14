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Wohnquartier Baka dans un bel immeuble boutique

Jerusalem, Israel
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$2,18M
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Wohnquartier Baka dans un bel immeuble boutique
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ID: 39820
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

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Helets Street. vor kurzem Gebäude, 5p verwandelt sich in 4, 135 m2, 2 Terrassen von 15 m2 (a Soucca), Aufzug chabbat, Parkplatz, Keller, sicheres Zimmer. Michael 0523202488

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Jerusalem, Israel
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