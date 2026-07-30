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Wohnquartier Superbe 4 pieces a deux pas de basel et de kikar hamedina avec parking cave et mamad

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39632
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Saruk, 8 Beit HaMore Teachers Union Tel Aviv regional office

Über den Komplex

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Neun exklusiv zum Verkauf Ben Saruk Street In der Nähe von Kimkar Hamedina, Rabin Square und Straßenbahn Wohnung 4 Zimmer 98 Quadratmeter gebaut + Westbalkon von 12 Quadratmetern Flugrichtungen: Westen und Süden Komfortables und geräumiges Hauptschlafzimmer Ruhige und helle Zimmer Mamad Unterirdische Parkplätze Ein Keller von etwa 5 Quadratmetern

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Tel-Aviv, Israel
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