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Wohnquartier Bel immeuble neuf florentine

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38384
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Benvenisti, 11

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im florentinischen Bezirk. Neue und hochwertige Gebäude. 6. Stock auf 7 mit Aufzug. Zwei Zimmer. 51m2 + 14m2 Terrasse. Ausstellung: Ost. Hohe Obergrenze. 1 normaler Parkplatz. Großartig für eine Investition wie das Leben dort. Potenzielle Miete bei 7.500sh / Monat. Preis: 3 150 000sh.

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