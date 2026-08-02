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Wohnquartier A louer place de parking souterraine herzliya pitouah

Herzliya, Israel
von
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Wohnquartier A louer place de parking souterraine herzliya pitouah
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ID: 39660
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya
  • Adresse
    Wingate

Über den Komplex

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Référence: 6996 Quartier: Hertzilia Pitouah, Medinat Hayehudim Standort Ort des Parkplatzes Park-Suterrain Immédiat

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Herzliya, Israel
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