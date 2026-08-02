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Wohnquartier Appartement 4 pieces a 150m de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$2,45M
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ID: 39659
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hebron, 16

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Nur 150 Meter vom Strand entfernt! In einer der begehrtesten Straßen von Tel Aviv gelegen, bietet dieses elegante 4-Zimmer-Apartment ein außergewöhnliches Wohnumfeld, nur wenige Schritte vom Meer, Cafés, Restaurants und dem Stadtzentrum entfernt. Merkmale 110 m2 Wohnfläche 4 Stück 2 Balkone 2 Elternsuiten (Meister) Mamad (sicheres Zimmer) 3 Badezimmer Privater Parkplatz Höhle Eine seltene Immobilie, die Komfort, Funktionalität und privilegierte Lage kombiniert, ideal in Hauptwohnung, Fuß-zu-Erde oder Erbe Investition. - Anschrift: Rehov Trumpledor – Tel Aviv Nur 150 Meter vom Strand entfernt

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Tel-Aviv, Israel
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