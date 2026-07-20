  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee

Wohnquartier Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee

Aschdod, Israel
von
$2,38M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38721
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$2,21M
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,10M
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$2,30M
Wohnviertel Immeuble neuf kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,36M
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$8,200
Sie sehen gerade
Wohnquartier Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Aschdod, Israel
von
$2,38M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition
Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Ra’anana, Israel
von
$1,03M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,28M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen