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Wohnquartier Superbe 3 pieces dans une petite rue calme entre gordon et frishman

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38286
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Gezer, 6

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ausschließlich zum Verkauf, Auf einer der schönsten Straßen im alten Norden 6 Rue Gezer Ruhige und grüne Straße, Charakter Wohnung in Tel Aviv Ruhiges und gepflegtes Gebäude Im 3. Stock und eine Hälfte, 85 m2 Wohnung 3 Zimmer, geräumig und sehr hell ☀️Dreifache Exposition Hohe Obergrenzen Derzeit vermietet

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Tel-Aviv, Israel
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