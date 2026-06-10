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Wohnquartier En plein centre de netivot neve sharon

Netivot, Israel
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ID: 38015
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    ryl srwn

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Im neuen Stadtteil Neve Sharon befindet sich ein 3 Zimmer von 82 m2 mit Balkon von 12 m2 + Keller und Parkplatz. Schöne Innendienste. Sportraum. Kostenlos.

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Netivot, Israel
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