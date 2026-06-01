  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Wohnquartier Projet netivot ideal investisseur

Wohnquartier Projet netivot ideal investisseur

Netivot, Israel
von
$1,35M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37049
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Yitzhak Shamir

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Netivot-Projekt Mordecai Khayat lädt Sie ein, die neue Vorverkauf von neuen Wohnungen in Netivot zu entdecken! Entdecken Sie unser außergewöhnliches Projekt in einem brandneuen Komplex in Netivot, wo Komfort und Moderne sich treffen. 9 Stockwerke: - Apartments mit 4 Zimmern, mit einer Fläche von 101 m2, plus zusätzlich 15 m2. - Inklusive: Keller und Parkplatz. 5-stöckiges Gebäude: - Apartments mit 3 Zimmern, mit einer Fläche von 80 m2, plus zusätzlich 15 m2. - Inklusive: Keller und Parkplatz. Verkaufsbedingungen : - Feste und Endpreise, ohne Indexierung. - Zahlungsmöglichkeiten: 20% bei Reservierung und der Rest bei der Schlüsselübergabe. - Bankgarantie inklusive. Eine boomende Nachbarschaft: Der Negev erweitert sich mit der Entwicklung der Infrastruktur, darunter ein Zug, der Tel Aviv und Jerusalem in weniger als 40 Minuten verbindet. Genießen Sie einen brandneuen Kunstpark ideal für Spaziergänge, sowie den Bau neuer Schulen und eine Synagoge. Komm live in der Stadt Tsadikim!

Standort auf der Karte

Netivot, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$22,000
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,58M
Wohnviertel Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Tel-Aviv, Israel
von
$961,200
Wohnviertel Appartement neuf 5 pieces lumineux a jerusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,73M
Wohnviertel Mini penthouse magnifique
Jerusalem, Israel
von
$1,60M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,35M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Alle anzeigen Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$6,80M
Ferienwohnungen in Kadima Privater Komplex von 16 Hütten von sehr hohem Stand Im Herzen von Kadima, einer der gefragtesten und qualitativen Ortschaften von Sharon, entdecken Sie ein exklusives Projekt bestehend aus nur 16 renommierten Hütten. Kadima verführt durch seine außergewöhnliche L…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$8,94M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jerusalem Eine prestigeträchtige Adresse im Herzen eines boomenden Viertels Ihr neues Leben beginnt hier Entdecken Sie ein einzigartiges Wohnprojekt auf der Borochov Street, einer der beliebtesten Adressen von Kiryat HaYovel. Eine ruhige und grüne Gegend, ein paar…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,37M
Smilansky Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Marketing für Pre Sale Im Stadtzentrum von Netanya In der Nähe der Anfänge, Synagoge,gan und gegenüber dem Park von Jerusalem Weniger als 5 Gehminuten vom Kikar entfern…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen