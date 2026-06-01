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Wohnquartier Etage complet calme et central cave amenagee en studio

Hatzor HaGlilit, Israel
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ID: 37911
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Safed
  • Stadt
    Hatzor HaGlilit
  • Adresse
    HaHula

Über den Komplex

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In Kiryat Moshe, neu auf den Markt: Ideal gelegen in der Nähe der Straßenbahn (grüne Linie), schöne 4,5 Zimmer auf einer ganzen Etage. Soccah Terrasse, 2. Stock, 4 Orientierungen. Enthält einen großen Raum im Keller mit Fenster als eigenständige Gehäuseeinheit. Ausgewählt von:

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Hatzor HaGlilit, Israel
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